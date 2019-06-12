Папарацци показали реальную фигуру Бритни Спирс: обнаженные фото

Папарацци подловили 37-летнюю американскую поп-певицу Бритни Спирс на отдыхе, показав недостатки ее фигуры, которые обычно звезда предпочитает скрывать.

Cнимки появились на одном из ее фан-аккаунтов в Instagram. На них заметен лишний вес певицы. На фото она позирует со своим парнем, 27-летним Сэмом Асгари.

Бритни Спирс Instagram@britneyspears.fans

Ее парень на 10 лет моложе Instagram@britneyspears.fans

Предлагаем сравнить, как выглядит фигура певицы на этих фото и в ее Instagram.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Instagram@britneyspears.fans

Бритни Спирс Instagram@britneyspears.fans

Бритни Спирс и Сэм Асгари Instagram@britneyspears.fans

Бритни отреагировала на эти снимки, назвав их ложью фотографов. По ее словам, папарацци накинули ей 18 килограмм.

"Привет, и, пожалуйста, не судите меня за то, какой измученной я выгляжу прямо сейчас. Мой вопрос ко всем вам: многие фанаты критикуют людей и говорят, что фотографии и видео, которые они публикуют - фейковые. Но никто никогда не спрашивает: а фотографии папарацци не фейк? Они действительно настоящие?" - поинтересовалась Спирс в коротком видео своих Instagram-сториз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Спирс была госпитализирована в психиатрическую больницу из-за проблем с внутренним сотоянием. Ее отец перенес две операции из-за проблем с кишечником, после второй операции возникли серьезные осложнения. Это и стало поводом для проблем с психикой певицы.

23 апреля в сети появились снимки, на которых певица выходила из психбольницы. В сети обеспокоились ее внешним видом.

Позже певица записала видеообращение к фанатам, призвав оставить ее на какое-то время в покое, чтобы она могла разобраться в себе. Также Бритни призналась, что из-за ситуации с психиатрической клиникой ее семье начали угрожать.

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