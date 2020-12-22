Звезды запустили тренд на зимнюю верхнюю одежду. Фото

Юля Ухина Мода 12:58, 22.12.2020 Обновлено: 13:02, 22.12.2020

Популярные модели и блогерши начали массово публиковать снимки в верхней одежде с цветочным принтом и запустили новый модный тренд.

Соответствующие фотографии стали появляться в соцсети Instagram, передает издание Vogue. Так, например, первой снимком в белом пуховике с черно-голубыми цветами из новой коллекции Moncler x Richard Quinn поделилась британская певица и модель Дуа Липа.

Дуа Липа
vogue.co.uk
Дуа Липа
Instagram Дуа Липы
Дуа Липа
Instagram Дуа Липы

Кроме того, папарацци запечатлели канадскую исполнительницу Селин Дион в пальто из этой же коллекции с таким же принтом.

Селин Дион
vogue.co.uk

В то же время дочь голливудского актера Джуда Лоу Айрис сфотографировалась в черной флисовой куртке с оранжевыми цветами.

Айрис Лоу
Instagram Айрис Лоу

Верхняя одежда с цветочным принтом появилась в ассортименте различных брендов, таких как Khrisjoy, MсQ, La Doublej и The North Face.

Модная куртка с цветочным принтом
farfetch.com
Модная куртка с цветочным принтом
farfetch.com
Модная куртка с цветочным принтом
farfetch.com
Модная куртка с цветочным принтом
farfetch.com
Модная куртка с цветочным принтом
farfetch.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярные блогеры и знаменитости массово опубликовали фотографии в соцсети Instagram, на которых они позировали в красном белье, и запустили новый тренд.

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Lady Мода

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