Звездный украинский дизайнер о моде во время пандемии: одежда со встроенной маской – это удобно

Известная украинская дизайнер Ксения Шнайдер подробно рассказала, какие тренды будут актуальны в ближайшее время.

По ее словам, будет расти спрос на экологичную моду, говорится в проекте "Фактов" "Мир после пандемии".

Так, Ксения считает, что новые реалии моды станут более практичными.

"Спортивные брюки – то, в чем комфортно дома. Для выхода на улицу просто нужно накинуть пальто. Думаю, будет популярна и одежда со встроенной маской – это удобно. Также актуальны водолазки с высокой горловиной, которую при необходимости можно поднять к носу", – сообщила эксперт.

Еще один тренд – пышный рукав. По мнению фэшн-экспертов, он будто напоминает о социальной дистанции, утверждая личное пространство.

Ксения Шнайдер рассказала о моде в период пандемии STYLEINSIDER

"Из вечерней моды такой рукав все больше переходит в повседневную. Сейчас актуальны блузки, платья и даже свитера с пышными рукавами. Думаю, это будет набирать обороты", – отметила дизайнер.

Шнайдер добавила, что также пандемия актуализирует спрос на экологичную моду.

"Сама планета диктует нам этот тренд, он – необходимость. Все популярнее становится органический хлопок, выращенный без пестицидов. При его выращивании не загрязняются почва и воздух, меньше воды расходуется для полива. Такие вещи стоят дороже, но и для здоровья они лучше", – рассказала Ксения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2020-2021 в тренде будет обувь на низком ходу – сапоги, ботинки и ботильоны.