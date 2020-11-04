Звездный украинский дизайнер о моде во время пандемии: одежда со встроенной маской – это удобно

София Ковнир
София Ковнир
Мода
2,4 т.
Звездный украинский дизайнер о моде во время пандемии: одежда со встроенной маской – это удобно

Известная украинская дизайнер Ксения Шнайдер подробно рассказала, какие тренды будут актуальны в ближайшее время.

По ее словам, будет расти спрос на экологичную моду, говорится в проекте "Фактов" "Мир после пандемии".

Так, Ксения считает, что новые реалии моды станут более практичными.

"Спортивные брюки – то, в чем комфортно дома. Для выхода на улицу просто нужно накинуть пальто. Думаю, будет популярна и одежда со встроенной маской – это удобно. Также актуальны водолазки с высокой горловиной, которую при необходимости можно поднять к носу", – сообщила эксперт.

Еще один тренд – пышный рукав. По мнению фэшн-экспертов, он будто напоминает о социальной дистанции, утверждая личное пространство.

Ксения Шнайдер рассказала о моде в период пандемии

"Из вечерней моды такой рукав все больше переходит в повседневную. Сейчас актуальны блузки, платья и даже свитера с пышными рукавами. Думаю, это будет набирать обороты", – отметила дизайнер.

Шнайдер добавила, что также пандемия актуализирует спрос на экологичную моду.

"Сама планета диктует нам этот тренд, он необходимость. Все популярнее становится органический хлопок, выращенный без пестицидов. При его выращивании не загрязняются почва и воздух, меньше воды расходуется для полива. Такие вещи стоят дороже, но и для здоровья они лучше", – рассказала Ксения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2020-2021 в тренде будет обувь на низком ходу – сапоги, ботинки и ботильоны.

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