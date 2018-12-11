Звезда кино из Британии засветилась в одежде от украинского дизайнера

Британская актриса Наоми Харрис, известная по сериалам "007: Координаты "Скайфолл" и "Лунный свет", продемонстрировала повседневный образ от украинского дизайнера.

Так, звезда выбрала вещи из коллекции Натальи Зинько. Об этом дизайнер сообщила на своей странице в Instagram.

На фото Наоми запечатлена в сером спортивном костюме, состоящем из куртки свободного кроя и брюк с эластичной линией пояса.

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Как сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса Дакота Джонсон, которая сыграла главную роль в кинофильме "50 оттенков серого", посетила Международный фестиваль в Марракеше. На фестивале Дакота появилась в платье от украинского бренда BEVZA.