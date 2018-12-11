МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

Звезда кино из Британии засветилась в одежде от украинского дизайнера

858Читать материал на украинском

Британская актриса Наоми Харрис, известная по сериалам "007: Координаты "Скайфолл" и "Лунный свет", продемонстрировала повседневный образ от украинского дизайнера.

Так, звезда выбрала вещи из коллекции Натальи Зинько. Об этом дизайнер сообщила на своей странице в Instagram.

Звезда кино из Британии засветилась в одежде от украинского дизайнера

На фото Наоми запечатлена в сером спортивном костюме, состоящем из куртки свободного кроя и брюк с эластичной линией пояса.

Новости
Обладательница Грэмми засветилась на публике в платье от украинского дизайнера
Звезда кино из Британии засветилась в одежде от украинского дизайнера
Звезда кино из Британии засветилась в одежде от украинского дизайнера

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса Дакота Джонсон, которая сыграла главную роль в кинофильме "50 оттенков серого", посетила Международный фестиваль в Марракеше. На фестивале Дакота появилась в платье от украинского бренда BEVZA.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги