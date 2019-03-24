|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Мода

Звезда Голливуда надела платье-вышиванку от украинского дизайнера

1.3тЧитать материал на украинском

Голливудская актриса Деми Мур пришла на празднование 10 годовщины брака Брюса Уиллиса с Эммой Хеминг в платье-вышиванке от украинского дизайнера Vita Kin.

Она дополнила наряд расплетенными волосами, светлой обувью и очками. Фото актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Деми Мур

Деми Мур

cosmo.com.ua

Новости
Тренды весны 2019: с чем носить самые модные брюки сезона

Также на событии присутствовали ближайшие родственники актера, в частности, дочери от брака с Деми Мур – 30-летняя Румер, 27-летняя Скеаут Лара и 25-летняя Талула.

Звезда Голливуда надела платье-вышиванку от украинского дизайнера

cosmo.com.ua

Звезда Голливуда надела платье-вышиванку от украинского дизайнера

ТСН

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная британская певица Дуа Липа (Dua Lipa), хиты которой популярны по всей Европе, появилась на публике в наряде от украинского дизайнера. Так, артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort-2019 Натальи Зинько.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Звезда Голливуда опозорилась надев платье-вышиванку от украинского дизайнера
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Пигин Макс
Пигин Макс
О, це перемога так перемога!!! Только что всемогущие нерабы, победили клятых москалей!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения