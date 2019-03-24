Звезда Голливуда надела платье-вышиванку от украинского дизайнера

Голливудская актриса Деми Мур пришла на празднование 10 годовщины брака Брюса Уиллиса с Эммой Хеминг в платье-вышиванке от украинского дизайнера Vita Kin.

Она дополнила наряд расплетенными волосами, светлой обувью и очками. Фото актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Деми Мур cosmo.com.ua

Также на событии присутствовали ближайшие родственники актера, в частности, дочери от брака с Деми Мур – 30-летняя Румер, 27-летняя Скеаут Лара и 25-летняя Талула.

cosmo.com.ua

ТСН

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная британская певица Дуа Липа (Dua Lipa), хиты которой популярны по всей Европе, появилась на публике в наряде от украинского дизайнера. Так, артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort-2019 Натальи Зинько.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!