Золотой глобус 2019: самые смелые образы на церемонии

В лос-анджелесском отеле Beverly Hilton состоялась 76-я церемония вручения кинонаград "Золотой глобус", победителей которой определяют международные журналисты, живущие в Голливуде.
Красная дорожка пестрила нарядами топ-звезд, а OBOZREVATEL подобрал самые запоминающееся образы.
Так, 45-летняя супермодель Хайди Клум пришла с 29-летним бойфрендом Томом Каулитцем. Для выхода на красную дорожку Клум выбрала платье Monique Lhuillier.
Хайди Клум с бойфрендом
Модель Ирина Шейк продемонстрировала новую стрижку — нужно признать, каре ей к лицу. А вот в качестве наряда она выбрала блестящее платье на тонких бретелях.
Ирина Шейк
Актриса Джессика Честейн надела строгое черное платье, а волосы уложила в лаконичный пучок.
Джессика Честейн
Артистка Энн Хэтэуэй для церемонии выбрала очень пестрый наряд с леопардовым принтом.
Энн Хэтэуэй
Певица Леди Гага предстала в синеем платье Valentino и "поддержала" образ цветными прядями тон в тон.
Леди Гага
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году почти все актрисы пришли на церемонию вручения премии "Золотой глобус" в платьях черного цвета. Таким образом они выразили протест против сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку (движение #MeToo ("Я тоже").