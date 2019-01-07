Золотой глобус 2019: самые смелые образы на церемонии

В лос-анджелесском отеле Beverly Hilton состоялась 76-я церемония вручения кинонаград "Золотой глобус", победителей которой определяют международные журналисты, живущие в Голливуде.

Красная дорожка пестрила нарядами топ-звезд, а OBOZREVATEL подобрал самые запоминающееся образы.

Так, 45-летняя супермодель Хайди Клум пришла с 29-летним бойфрендом Томом Каулитцем. Для выхода на красную дорожку Клум выбрала платье Monique Lhuillier.

Хайди Клум с бойфрендом

Модель Ирина Шейк продемонстрировала новую стрижку — нужно признать, каре ей к лицу. А вот в качестве наряда она выбрала блестящее платье на тонких бретелях.

Ирина Шейк

Актриса Джессика Честейн надела строгое черное платье, а волосы уложила в лаконичный пучок.

Джессика Честейн

Артистка Энн Хэтэуэй для церемонии выбрала очень пестрый наряд с леопардовым принтом.

Энн Хэтэуэй

Певица Леди Гага предстала в синеем платье Valentino и "поддержала" образ цветными прядями тон в тон.

Леди Гага

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году почти все актрисы пришли на церемонию вручения премии "Золотой глобус" в платьях черного цвета. Таким образом они выразили протест против сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку (движение #MeToo ("Я тоже").