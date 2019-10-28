Золото и стразы: в сети показали топ-4 осенние тренды маникюра

Одна из самых популярных карточных артисток в сети, американская кардистри Анна ДеГузман приняла участие в съемках яркой бьюти-фотосессии, продемонстрировав сезонные "писки моды" в маникюре.
Снимки опубликовал американский журнал Elle, для которого и проходила сьемка. В кадр попали лишь руки фокусницы, которая изящно преподнесла nail-тренды осени-2019, а при этом — и свои лучшие трюки с карами.
В сети показали тренды маникюра осени-2019
Elle
Отмечается, что фотосессия была создана совместно со знаменитым маникюристом Джессикой Вошик, известным дизайнером, которая также отвечает за цветовые сочетания бренда Nike.
Именно она придумала для кардистри-модели четыре актуальные тенденции в nail-арте: золотой дизайн, 3D-жемчуг, мульти-маникюр и переосмысление френча.
Золотой маникюр
"Осенью обычно популярны металлические оттенки в маникюре, однако в этом году в тренде — золотой ногтевой дизайн, который можно было увидеть на показах таких брендов, как Kate Spade и Moschino", — рассказала Вошик.
Золотой маникюр
Elle
Маникюр 3D-жемчуг
По словам nail-стилиста, жемчуг способен украсить маникюр любого цвета. Маленькие жемчужины смотрятся роскошно и, по сравнению со стразами, не кажутся чрезмерно яркими.
Маникюр 3D-жемчуг
Elle
Мульти-маникюр
Эксперт говорит, что осенью 2019 года в тренде — маникюр с разноцветными ногтями. Нужно выбирать мульти-дизайн более темных и приглушенных оттенков.
Мульти-маникюр
Elle
Переосмысление френча
"2000-е годы возвращаются, и мы можем увидеть французский маникюр на ногтях многих знаменитостей, включая Ариану Гранде, Беллу и Джиджи Хадид. Переосмысление френча, в который мы добавляем немного индивидуальности, может быть разным", — отметила Вошик.
Переосмысление френча
Elle
При этом она подчеркнула, что главное в таком маникюре — экспериментировать с формой, но избегать идеально четких линий.
Как сообщал OBOZREVATEL, звездный эксперт nail-арта из Лос-Анджелесса Бетина Голдштейн придумала новый очень необычный и эпатажный дизайн ногтей.
Так, ключевым трендом сезона стал маникюр с жемчугом, золотом, камнями, микро-буквами и другим декором.
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