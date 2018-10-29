Знаменитый дизайнер выпустила мрачную коллекцию к Хэллоуину: фотофакт

Основательница бренда Charlotte Olympia Шарлотт Деллал создала лимитированную капсульную коллекцию обуви и аксессуаров к Хэллоуину, которая получила название "Trick or Treat".

Вещи в ней выполнены преимущественно в черном цвете, а мрачности им придают пауки, сидящие на клатчах и туфлях или плетущие паутину на ботильонах, об этом сообщает Elle.ru.

Для более милого образа дизайнер создала босоножки оранжевого цвета, украшенные конфетами в золотой обертке.

Также свои фирменные балетки с кошачьими мордочками Деллал наделила волшебными свойствами - теперь они светятся в темноте.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная американская поп-певица Рианна дала урок макияжа, посвященного Хэллоуину.