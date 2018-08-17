Знаменитый бренд одежды открыл магазин в Киеве: как он выглядит

Стало известно, как будет выглядеть изнутри первый магазин H&M в Украине, который откроется для всех уже 18 августа.

В нем будет представлена женская, мужская, подростковая и детская одежда, аксессуары, а также товары для дома, сообщает The Village. Отмечается, что площадь магазина составит 2900 квадратных метров.

Напомним, что шведская компания H&M сейчас управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4,7 тыс. магазинов на 69 международных рынках. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино заявил, что компании удалось собрать идеальную команду для украинского рынка.