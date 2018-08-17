МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ШоуКияни

Знаменитый бренд одежды открыл магазин в Киеве: как он выглядит

5.2тЧитать новость на украинском

Стало известно, как будет выглядеть изнутри первый магазин H&M в Украине, который откроется для всех уже 18 августа.

В нем будет представлена женская, мужская, подростковая и детская одежда, аксессуары, а также товары для дома, сообщает The Village. Отмечается, что площадь магазина составит 2900 квадратных метров.

Напомним, что шведская компания H&M сейчас управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4,7 тыс. магазинов на 69 международных рынках. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.

Новости
Популярный бренд H&M откроет первый магазин в Украине: названа дата

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино заявил, что компании удалось собрать идеальную команду для украинского рынка.

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
5
Смешно
22
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги