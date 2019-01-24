Знаменитая супермодель вышла на парижский подиум с обнаженной грудью

В рамках Недели высокой моды в Париже прошел показ модного дома Valentino. Звездой шоу стала 48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл.

Так, Наоми закривала показ и продефилировала по подиуму в абсолютно прозрачном черном платье, обнажившем ее грудь. Снимки были опубликованы в сети.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Также на подиум вышли супермодели Кайя Гербер и Наталья Водянова, а вдохновением коллекции стали цветы. Посмотреть шоу пришли многие знаменитости, среди которых Раф Симонс, Рами Малек, Кортни Лав, Селин Дион и Изабель Гулар.

Кайя Гербер

Наталья Водянова

Селин Дион

Изабель Гулар

Рами Малек

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках Недели моды в Париже свою коллекцию представил модельер Джорджио Армани. Звездой его показа стала украинская топ-модель с мировым именем Ирина Кравченко.

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