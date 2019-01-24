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/Мода

Знаменитая супермодель вышла на парижский подиум с обнаженной грудью

1.6тЧитать материал на украинском

В рамках Недели высокой моды в Париже прошел показ модного дома Valentino. Звездой шоу стала 48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл.

Так, Наоми закривала показ и продефилировала по подиуму в абсолютно прозрачном черном платье, обнажившем ее грудь. Снимки были опубликованы в сети.

Знаменитая супермодель вышла на парижский подиум с обнаженной грудью

Наоми Кэмпбелл

Знаменитая супермодель вышла на парижский подиум с обнаженной грудью

Наоми Кэмпбелл

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Также на подиум вышли супермодели Кайя Гербер и Наталья Водянова, а вдохновением коллекции стали цветы. Посмотреть шоу пришли многие знаменитости, среди которых Раф Симонс, Рами Малек, Кортни Лав, Селин Дион и Изабель Гулар.

Знаменитая супермодель вышла на парижский подиум с обнаженной грудью

Кайя Гербер

Знаменитая супермодель вышла на парижский подиум с обнаженной грудью

Наталья Водянова

Знаменитая супермодель вышла на парижский подиум с обнаженной грудью

Селин Дион

Знаменитая супермодель вышла на парижский подиум с обнаженной грудью

Изабель Гулар

Знаменитая супермодель вышла на парижский подиум с обнаженной грудью

Рами Малек

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках Недели моды в Париже свою коллекцию представил модельер Джорджио Армани. Звездой его показа стала украинская топ-модель с мировым именем Ирина Кравченко.

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Персона
Наоми Кэмпбелл
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