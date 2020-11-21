Зимняя мода 2020/2021: названа главная покупка в этом сезоне

Главную вещь, которую необходимо купить зимой 2020/2021 – это вязаные и трикотажные платья. Они создадут цельный и стильный образ, а также помогут утеплиться в это холодное время года.

Платье в обтяжку или оверсайз, миди или микси, ажурное или с открытыми плечами – в любом случае одно из них должно быть в вашем гардеробе, пишет "Караван".

Макси

Трикотажное платье в пол будет выглядеть очень нарядно и стильно, а главное – вы сможете чувствовать себя в нем комфортно. Найти свое платье можно в любом стиле: шерстяное в рубчик, классическое с юбкой плиссе или даже со спортивными мотивами.

Платье макси "Караван"

Оверсайз

Этот тренд остается популярным и на сегодняшний день. В таком платье вам будет очень удобно, мягко и расслабленно. Кроме того, наряд в стиле оверсайз может скрыть пару лишних килограммов, которые вы вдруг могли набрать к зиме.

Платье оверсайз "Караван"

Ажурное

Вязаные и трикотажные платья могут выглядеть очень сексуально. Если вы хотите покорить чье-то сердце – такой наряд как раз для этого.

Ажурное платье "Караван"

Миди

Именно длина миди визуально сделает ваш образ изящнее и легче. Трикотажные платья в этом сезоне носят как самостоятельный наряд или как тунику – с брюками.

Платье миди "Караван"

Платье-свитер

Такой наряд будет безупречно смотреться на девушках с фигурой типов "яблоко" и "перевернутый треугольник". Платье-свитер сможет скрыть все недостатки, а стройные ноги только подчеркнет.

Платье-свитер "Караван"

В рубчик

Выбирая вязаное платье в рубчик, важно следить, чтобы оно не слишком обтягивало и эти рубчики не растягивались.

Платье в рубчик "Караван"

С пышными рукавами

Вязаные платья с объемными рукавами подойдут для худых девушек, так как они визуально расширяют силуэт вверху.

Платье с пышными рукавами "Караван"

С открытыми плечами

Вязаное теплое платье и обнаженные плечи – выглядит нарядно и сексуально. Именно этот вариант идеально подойдет на выход.

Платье с открытыми плечами "Караван"

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