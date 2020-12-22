Зимние прически под шапку: 5 стильных и практичных идей. Фото

Пожалуй, каждая девушка хоть раз в жизни задавалась вопросом: как сохранить прическу под шапкой. Ведь она может легко испортить укладку, на которую вы потратили много сил и времени.

В связи с этим OBOZREVATEL сделал подборку идей для причесок, которые можно делать под головной убор и иметь стильный вид при этом.

Легкие волны

Красивые локоны любит большинство девушек. Однако многие вынуждены отказываться от такой прически зимой – кудри обычно распускаются под шапкой или теряют свою форму. Поэтому, чтобы локоны сохранили идеальный вид, нужно крутить пряди не от корней, а только на концах.

Стильная прическа на зиму под шапку pinterest.com

Стильная прическа на зиму под шапку pinterest.com

Прямые волосы

Для того чтобы волосы хорошо выглядели зимой, необязательно придумывать сложные прически. Достаточно просто выпрямить пряди утюжком, и никакая шапка не испортит вашу укладку.

Стильная прическа на зиму под шапку allthingshair.com

Стильная прическа на зиму под шапку pinterest.com

Низкий хвост

Очень простая и удобная прическа, которая спасет вас и в зимний период тоже. Чтобы добавить ей изюминку, основу оберните прядью волос, чтобы скрыть резинку, и надевайте шапку в направлении от лица к затылку.

Стильная прическа на зиму под шапку pinterest.com

Стильная прическа на зиму под шапку instyle.ru

Низкий пучок

Эта прическа идеально подойдет под головной убор! Чтобы пучок после снятия шапки не растрепался, нужно завязать волосы в тугой низкий хвост сзади, затем заверните волосы в пучок и подколите невидимками.

Стильная прическа на зиму под шапку pinterest.com

Стильная прическа на зиму под шапку pinterest.com

Две косы

Такая прическа – одна из самых любимых у многих блогеров и звезд. Две небрежно заплетенные косички без проблем продержаться до конца дня.

Стильная прическа на зиму под шапку pinterest.com

Стильная прическа на зиму под шапку ivona.bigmir.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была опубликована подборка идей для причесок на Новый год 2021. Их можно сделать самостоятельно даже в домашних условиях.