Зимние прически под шапку: 5 стильных и практичных идей. Фото

Пожалуй, каждая девушка хоть раз в жизни задавалась вопросом: как сохранить прическу под шапкой. Ведь она может легко испортить укладку, на которую вы потратили много сил и времени.

В связи с этим OBOZREVATEL сделал подборку идей для причесок, которые можно делать под головной убор и иметь стильный вид при этом.

Красивые локоны любит большинство девушек. Однако многие вынуждены отказываться от такой прически зимой – кудри обычно распускаются под шапкой или теряют свою форму. Поэтому, чтобы локоны сохранили идеальный вид, нужно крутить пряди не от корней, а только на концах.

Для того чтобы волосы хорошо выглядели зимой, необязательно придумывать сложные прически. Достаточно просто выпрямить пряди утюжком, и никакая шапка не испортит вашу укладку.

Очень простая и удобная прическа, которая спасет вас и в зимний период тоже. Чтобы добавить ей изюминку, основу оберните прядью волос, чтобы скрыть резинку, и надевайте шапку в направлении от лица к затылку.

Эта прическа идеально подойдет под головной убор! Чтобы пучок после снятия шапки не растрепался, нужно завязать волосы в тугой низкий хвост сзади, затем заверните волосы в пучок и подколите невидимками.

Такая прическа – одна из самых любимых у многих блогеров и звезд. Две небрежно заплетенные косички без проблем продержаться до конца дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была опубликована подборка идей для причесок на Новый год 2021. Их можно сделать самостоятельно даже в домашних условиях.