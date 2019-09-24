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24 сентября • обновлено в 11:14
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Жена Зеленского поразила внешним видом в США: фото

7.3т Читать материал на украинском

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в США, продолжает восхищать стильными образами.

Соответствующий снимок был опубликован Twitter-аккаунтом "Голос Америки". На нем Зеленская позировала в черных классических брюках и розовом пиджаке с двумя пуговицами.

Владимир Зеленский и его супруга на встрече с представителями украинской диаспоры в США

Владимир Зеленский и его супруга на встрече с представителями украинской диаспоры в США

Фото из Twitter

Новости
"Моя первая леди!" Зеленский восхитил сеть нежным фото с женой

"На встрече с диаспорой по прибытию в Нью-Йорк Зеленский пообещал, что этнические украинцы из отдельных стран будут иметь возможность получить украинское гражданство и сохранить в случае американских украинцев, американское", — говориться в тексте.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно первая леди появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

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Персона
Елена Зеленская
Место
США
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