"Красивая и изящная!" Жена Зеленского поразила стильным образом в Японии

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Японию, продолжает восхищать стильными образами.

Так, она была одета в элегантное платье синего цвета. Свой образ Зеленская дополнила удлиненным пиджаком и черными туфлями-лодочками. Соответствующие снимки были опубликованы в сети.

Елена Зеленская Фото из Instagram

"Сегодня прибыли с визитом в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито. Впереди — очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, ознакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня как для жены президента", — написала первая леди Украины.

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Елена и Владимир Зеленские прибыли с официальным визитом в Японию Фото из Facebook

Елена и Владимир Зеленские в Японии Фото из Facebook

Елена и Владимир Зеленские в Японии Фото из Instagram

Отметим, что пользователи сети высоко оценили наряд Елены Зеленской. Они засыпали ее комплиментами.

"Очень красивые", "Вы такая изящная и красивая", "Очень стильный наряд, как всегда", "Елена, вам безумно идет этот цвет", — написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно первая леди появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

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