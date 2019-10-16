Жена Зеленского поразила стильным образом в Латвии: фото

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Латвию, продолжает восхищать стильными образами.

Так, еще с трапа частного самолета в Риге она продемонстрировала элегантный и одновременно сдержанный костюм нежно-фиолетового цвета, который состоял из удлиненного пиджака и юбки-макси. Свой образ первая леди дополнила туфлями на невысоком каблуке. Фото появилось на странице Зеленской в Instagram, а также на сайте Офиса президента.

Первая леди Украины Елена Зеленская Фото из Instagram

Елена и Владимир Зеленские в Риге (Латвия) Фото из Instagram

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Отметим, что после приземления в Риге первая леди Украины вместе с супругом отправилась на встречу с президентом Латвии, которая прошла на площади у Рижского замка.

Елена Зеленская восхитила стильным образом в Риге Фото: Офис Президента Украины

Елена Зеленская в элегантном костюме Фото: Офис Президента Украины

Елена Зеленская вместе с супругом в Риге Фото: Офис Президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно первая леди появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

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