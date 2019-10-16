Жена Зеленского поразила стильным образом в Латвии: фото

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Латвию, продолжает восхищать стильными образами.
Так, еще с трапа частного самолета в Риге она продемонстрировала элегантный и одновременно сдержанный костюм нежно-фиолетового цвета, который состоял из удлиненного пиджака и юбки-макси. Свой образ первая леди дополнила туфлями на невысоком каблуке. Фото появилось на странице Зеленской в Instagram, а также на сайте Офиса президента.
Первая леди Украины Елена Зеленская
Фото из Instagram
Елена и Владимир Зеленские в Риге (Латвия)
Фото из Instagram
Отметим, что после приземления в Риге первая леди Украины вместе с супругом отправилась на встречу с президентом Латвии, которая прошла на площади у Рижского замка.
Елена Зеленская восхитила стильным образом в Риге
Фото: Офис Президента Украины
Елена Зеленская в элегантном костюме
Фото: Офис Президента Украины
Елена Зеленская вместе с супругом в Риге
Фото: Офис Президента Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.
Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно первая леди появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.
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