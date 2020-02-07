"Ждем парней в абибасе": украинцев смутил фривольный наряд нардепа в Раде

В сети обсуждают наряд одного из народных депутатов во время заседания Верховной Рады. В частности, внимание привлекли модные кроссовки от Michael Kors.

Соответствующей фотографией поделился на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. На фото можно рассмотреть черные кроссовки американского бренда с блестящими вставками. Под них нардеп надела черные носки с принтом в виде сердец и белые брюки в черную точку.

Facebook @yan.dobronosov

Примечательно, что, судя по информации на официальном сайте Michael Kors, стоимость таких кроссовок составляет 5,8 тысяч долларов. Правда, сейчас их можно купить со скидкой – за 3,4 тысячи долларов.

michaelkors.global

Модный look нардепа вызвал бурные обсуждения в комментариях под фотографией:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк появилась на заседании Верховной Рады в яркой обуви.

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