Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:34
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

"Ждем парней в абибасе": украинцев смутил фривольный наряд нардепа в Раде

11.3т
Читать материал на украинском

В сети обсуждают наряд одного из народных депутатов во время заседания Верховной Рады. В частности, внимание привлекли модные кроссовки от Michael Kors.

Соответствующей фотографией поделился на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. На фото можно рассмотреть черные кроссовки американского бренда с блестящими вставками. Под них нардеп надела черные носки с принтом в виде сердец и белые брюки в черную точку.

"Ждем парней в абибасе": украинцев смутил фривольный наряд нардепа в Раде

Facebook @yan.dobronosov

Новости
"На охоту вышла": нардеп позабавила сеть откровенным нарядом в Раде

Примечательно, что, судя по информации на официальном сайте Michael Kors, стоимость таких кроссовок составляет 5,8 тысяч долларов. Правда, сейчас их можно купить со скидкой – за 3,4 тысячи долларов.

"Ждем парней в абибасе": украинцев смутил фривольный наряд нардепа в Раде

michaelkors.global

Модный look нардепа вызвал бурные обсуждения в комментариях под фотографией:

"Ждем парней в абибасе": украинцев смутил фривольный наряд нардепа в Раде
"Ждем парней в абибасе": украинцев смутил фривольный наряд нардепа в Раде
"Ждем парней в абибасе": украинцев смутил фривольный наряд нардепа в Раде
"Ждем парней в абибасе": украинцев смутил фривольный наряд нардепа в Раде

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк появилась на заседании Верховной Рады в яркой обуви.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
49
15
Смешно
3
Интересно
21
Печально
25
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Roytman Misha
Roytman Misha
Не долларов, а гривен. Обозреватель, будьте внимательнее и не вводите людей в заблуждение!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги