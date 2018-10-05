Землистая кожа и впавшие глаза: в сеть попали фото изнеможденного от рака Юдашкина

Известный российский модельер Валентин Юдашкин, который борется с тяжелой формой рака, удивил публику своим изнеможденным видом.

Кутюрье засветился на вечеринке по случаю для рождения российской художницы Алины Редель - близкой подруги примадонны Аллы Пугачевой. Также на празднике, кроме Юдашкина и Пугачевой, были замечены и другие известные личности: Максим Галкин, Игорь Николаев и прочие. Снимки опубликовали гости мероприятия на своих страницах в Instagram.

Стилист поразил пользователей сети внешним видом: он выглядел уставшим, с кожей землистого оттенка, седыми волосами и впавшими глазами.

По словам знакомых Юдашкина, кутюрье страдает от сильных болей, которые не проходят даже после применения сильнейших препаратов.

Отметим, о том, что Юдашкин борется с тяжелой стадией онкологии уже несколько лет, незадолго до своей кончины сообщил певец Иосиф Кобзон.

"Он упустил распространение метастазов. Слава Богу, доктору удалось спасти Валю, правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью", - делился Кобзон, добавив, что если бы дизайнер обратился к медикам раньше, развития болезни и тяжелых последствий можно было бы избежать.

До болезни Валентин Юдашкин выглядел так:

Daily Хайп

Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый советский и российский актер Николай Караченцов, который последний год борется с раком, на днях был экстренно госпитализирован с двусторонней пневмонией.