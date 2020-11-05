Зеленскую раскритиковали за наряд на встрече с послом Аргентины. Фото

Пользователи сети раскритиковали первую леди Елену Зеленскую за образ, в котором она посетила фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине. Многие фолловеры посоветовали ей сменить стилиста.

Так, она прибыла на показ по приглашению посла Аргентинской Республики в Украине Елены Летисии Тересы Микусински в брючном костюме оверсайз карамельного оттенка. Свой наряд Зеленская дополнила лиловой водолазкой и черными классическими туфлями-лодочками. Снимки первая леди разместила на своих страницах в Facebook и Instagram.

"По приглашению Посла Аргентинской Республики в Украине, госпожи Елены Летисии Тересы Микусински, посетила фотовыставку "Аргентина глазами женщин-художниц". В своих работах фотохудожницы вдохновенно и с любовью рассказывают миру о разнообразии и красоте своей страны и ее жителей. Эмоционально, чувственно, по-женски... Всегда хотела побывать в Аргентине, и сегодня мне это удалось. Хотя бы виртуально", – написала Зеленская.

Елена Зеленская посетила выставку аргентинских фотографов Instagram Елены Зеленской

Наряд Зеленской вызвал волну критики Instagram Елены Зеленской

Зеленская вызвала споры своим нарядом Instagram Елены Зеленской

Зеленская примеряла брючный костюм оверсайз Instagram Елены Зеленской

"Красивая, но что на ней надето?", "Поменяйте стилиста", "Пиджак и штаны в Порошенко поносить взяла?", "Костюм с кого сняли, или это на вырост?", "Ну как можно так одеваться? Вы представитель нашего государства, не позорьте нас еще больше. Снимите этот мешок", "Господи, ну кто, кто вас одевает, госпожа Зеленская?! Увольте этого человека за профнепригодность, немедленно!" – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская встретилась с первой леди Турции и вызвала дискуссию своим нарядом. Cупруга президента Украины выбрала платье-футляр синего цвета с асимметричным вырезом.