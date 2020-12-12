Зеленской комфортно в оверсайз, она хочет спрятаться, – пиарщица о стиле первой леди

Стиль, внешний вид и наряды супруги президента Украины и первой леди страны Елены Зеленской обсуждаются миллионами людей по всему миру.

Ее искусство перевоплощаться в деловую личность с помощью классических базовых вещей является примером для многих женщин. Зеленская продолжила традицию предыдущей первой леди Украины Марины Порошенко, и выбирает для своих образов наряды от украинских дизайнеров.

Елена Зеленская с супругом Владимиром. Instagram Елены Зеленской

В материале для издания BBC украинский fashion-эксперт Елена Мартынюк поделилась мнение о стиле Зеленской. Так, она высказалась, что первая леди Украины не должна выглядеть так, как хотят от нее многие люди. Эксперт сообщила, что у Зеленской идеальный стиль.

Также Мартынюк сравнила стиль Зеленской и первой леди США Мелании Трамп.

"Если мы будем сравнивать, например, с Меланией Трамп, то стиль Мелании суперженственный, суперсекси. Он очень модный, она всегда выглядит, как женщина с обложки глянцевого журнала. А вот у жены Зеленского силуэты более мягкие и комфортные. Мы понимаем, что у нее нет цели подчеркивать формы, здесь скорее речь идет об удобстве и уместность", –призналась эксперт.

Стиль Елены Зеленской. Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская в платье. Instagram Елены Зеленской

Образ Елены Зеленской на деловых встречах. Instagram Елены Зеленской

А вот директор Школы леди и пиарщица Татьяна Мокриди заявила, что некоторые подходы в стиле Зеленской не помешало бы изменить. Так, эксперт подметила, что первая леди Украины выбирает оверсайз костюмы, длинные рукава, широковатые штаны для того, чтобы спрятаться.

Самым удачным образом Мокриди считает наряд Зеленской во время инаугурации президента.

"Это было действительно блестяще, это настоящее наряд первой леди, как пример коммуникации с миром. Но остальные, к сожалению, не запоминаются и они не несут каких-то смыслов", – заявила эксперт.

Елена Зеленская на церемонии инаугурации. Instagram Елены Зеленской

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Елена Зеленская появилась на публике в черном костюме и вызвала споры у поклонников.