Зеленская встретилась с первой леди Турции и вызвала дискуссию своим нарядом

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена, которая сейчас находиться с ним в Стамбуле, вызвала дискуссию своим нарядом.

Зеленская встретилась с первой леди Турции и приняла участие в торжественном запуске аудиогида на украинском в наибольшем дворце Турции – Долмабахче.

"Сразу три украиноязычных аудиогиды! Отныне украинской "говорят" самый большой дворец Турции Долмабахче, тысячелетний Эфес и Национальный парк Гереме, что в сказочной Каппадокии. Спасибо первой леди Турции госпожа Эмине Эрдоган за поддержку, а Министерству иностранных дел и Министерству культуры и туризма Турции при содействии и сотрудничестве. Спасибо всем, кто прилагал усилия и работал над воплощением проекта: Министерство иностранных дел Украины, нашим дипломатическим учреждениям в Анкаре и Стамбуле, переводчикам и актерам звукозаписи. А мы движемся дальше и будем продолжать совместно работать над тем, чтобы в мире стало больше украинских аудиогидов, а значит - и Украине", – написала в Instagram Елена.

Для такого события супруга президента Украины выбрала платье-футляр синего цвета с асимметричным вырезом.

Несмотря на то, что наряд Зеленской был достаточно лаконичен, он все равно вызвал дискуссию у пользователей сети.

Под снимком в Instagram одни поклонники оценили наряд Елены, другие же возмутились от того, что первая леди Украины находится в храме с непокрытой головой.

"Уважаемая, а ты чего не закуталась? Ты что вообще не уважаешь старших людей?" – писали пользователи сети под снимками.

Ранее OBOZREVATEL показал, какие образы выбрали первые леди Украины и Польши, когда встретились в Киеве.