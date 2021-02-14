Зеленская появилась в ОАЭ в винном образе. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Украины Владимиром Зеленским прибыла в ОАЭ с официальным визитом, восхитила своим внешним видом.

На трапе самолета Елена продемонстрировала стильный образ: она выбрала классический деловой костюм винного цвета. В аэропорту ОАЭ она появилась в черной защитной маске, а по красной дорожке первая леди шла с роскошным букетом белых роз.

Так, для официального визита в ОАЭ Зеленская выбрала брюки-палаццо, классический пиджак и жилетку. Дополнила свой образ супруга президента белой блузой и черными туфлями-лодочками на каблуках.

Владимир Зеленский с супругой Еленой в ОАЭ. Twitter Владимира Зеленского

Завершила свой стиль первая леди Украины стильным украшением в виде массивных золотых сережек, а также легкой укладкой и дневным макияжем.

К слову, в костюме винного цвета Елена Зеленская уже появлялась на официальной встрече с баронессой Лиз Саг во время визита в Великобританию.

Владимир Зеленский с супругой Еленой в ОАЭ. Twitter Владимира Зеленского

Отметим, что в ОАЭ Зеленская должна встретиться с министром культуры и молодежи ОАЭ и посетить Дубайскую оперу.

Ранее OBOZREVATEL собрал подборку архивных кадров и показал, как выглядела первая леди Украины Елена Зеленская в юности.