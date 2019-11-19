Зеленская пояснила конфуз с желтым платьем в Японии

Жена президента Украины Елена Зеленская считает, что на церемонии интронизации императора Нарухито не нарушала дресс-код своим желтым нарядом.

Инцидент она прокомментировала журналу Vogue, обложку которого украсила. Супруга президента рассказала, что была довольна своим образом и реакцией японцев на него.

Зеленская выбрала один из пяти эскизов, которые нарисовал дизайнер Иван Фролов. Заказ же на два платья для первой леди его команда получила за месяц до поездки.

"Наша команда хорошо подготовилась, мы изучили японский церемониальный протокол. Главным требованием было соответствие цвета сезону, поэтому мы остановились на пастельно-желтом наряде для дневной церемонии и пастельно-голубом для ужина", – рассказал он.

Зеленская в платье от Фролова instagram/olenazelenska_official

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелись споры из-за наряда первой леди. В частности, пользователи заявляли, что подобный цвет было выбирать на прием к императору неуважительно и вообще запрещено, а раньше за такое рубили головы. Хотя многие встали на защиту Зеленской, пояснив, что та палитра, которую она выбрала, не является запрещенной.

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