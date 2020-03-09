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9 марта • обновлено в 23:58
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Зеленская похвасталась новым стильным образом от Prada: сколько стоит

2.6т
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Первая леди Украины Елена Зеленская вышла в новом стильном образе возложить цветы к памятнику Тараса Шевченко в Киеве.

Как передает "Страна", для выхода в свет с президентом Владимиром Зеленским она выбрала легкий весенний образ.

Зеленская надела темные брюки, белую рубашку, а также бежевый тренч и туфли итальянского бренда Prada.

Елена и Владимир Зеленский

Елена и Владимир Зеленский

president.gov.ua

Елена и Владимир Зеленский

Елена и Владимир Зеленский

president.gov.ua

Согласно данным сайта бренда, такая пара туфель стоит почти 20 тысяч гривен, тогда как тренч из хлопка обходится почти в 65 тысяч гривен.

Туфли Зеленской от Prada

Туфли Зеленской от Prada

strana.ua

Тренч от Prada

Тренч от Prada

strana.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленская в элегантном образе посетила интерактивную выставку в Киеве Ukraine WOW. Тогда она выбрала длинное серо-голубое пальто и широкие брюки.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина Киев
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