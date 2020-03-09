Зеленская похвасталась новым стильным образом от Prada: сколько стоит

Первая леди Украины Елена Зеленская вышла в новом стильном образе возложить цветы к памятнику Тараса Шевченко в Киеве.
Как передает "Страна", для выхода в свет с президентом Владимиром Зеленским она выбрала легкий весенний образ.
Зеленская надела темные брюки, белую рубашку, а также бежевый тренч и туфли итальянского бренда Prada.
Елена и Владимир Зеленский
president.gov.ua
Елена и Владимир Зеленский
president.gov.ua
Согласно данным сайта бренда, такая пара туфель стоит почти 20 тысяч гривен, тогда как тренч из хлопка обходится почти в 65 тысяч гривен.
Туфли Зеленской от Prada
strana.ua
Тренч от Prada
strana.ua
Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленская в элегантном образе посетила интерактивную выставку в Киеве Ukraine WOW. Тогда она выбрала длинное серо-голубое пальто и широкие брюки.
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