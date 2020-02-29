Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась от изделий из натурального меха, поддержав таким образом мировые экотренды.
В достоверности указанной информации заверило Всеукраинское гуманистическое движение, которое борется за права животных, UAnimals. Сообщается, жена президента не только разбирается в моде, но и выступает в поддержку экоактивистов и представителей движения за сохранение жизни животных, демонстрируя это собственным гардеробом.
Основатель организации Александр Тодорчук заверил, что информацию распространили достоверные источники.
Елена Зеленская отказалась от меха
Zaxid media
"Можно по-разному относиться к президенту и его жене, но на таком уровне имеем первый прецедент в истории Украины. Мех исчезает с подиумов, модных витрин, а теперь и с официальных приемов", – написал активист.
Кроме того, в организации отметили, что за четыре года ее существования активистам удалось договориться об отказе от натурального меха с Andre Tan, Bevza, Navro и несколькими десятками дизайнеров Ukrainian Fashion Week. Также UAnimals получили согласие не продавать мех от Кураж (Базар), Oh my look и Гешефт.
Первая леди отказалась от меха! Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил основатель гуманистического движения UAnimals Александр Тодорчук (@sashatodorchuk): "Сразу по нескольким достоверных источников получил информацию о том, что Елена Зеленская принципиально не носит натуральный мех. Источникам вполне доверяю. Это просто замечательная новость! Можно по-разному относиться к президенту и его жены, но на таком уровне имеем первый прецедент в истории Украины. Мех исчезает с подиумов, модных витрин, а теперь и официальных приемов. " Мы же продолжаем свое дело! За четыре года UAnimals удалось договориться об отказе от натурального меха с Andre Tan, Bevza, Navro и несколькими десятками дизайнеров Ukrainian Fashion Week. Мы получили согласие не продавать мех от Кураж (Базар), Oh my look и Гешефт. Ставьте +, если тоже не носите натуральный мех.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская посетила интерактивную выставку в Киеве Ukraine WOW, захватив украинский стильным образом.
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