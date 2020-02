Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась от изделий из натурального меха, поддержав таким образом мировые экотренды.

В достоверности указанной информации заверило Всеукраинское гуманистическое движение, которое борется за права животных, UAnimals. Сообщается, жена президента не только разбирается в моде, но и выступает в поддержку экоактивистов и представителей движения за сохранение жизни животных, демонстрируя это собственным гардеробом.

Основатель организации Александр Тодорчук заверил, что информацию распространили достоверные источники.

Елена Зеленская отказалась от меха Zaxid media

"Можно по-разному относиться к президенту и его жене, но на таком уровне имеем первый прецедент в истории Украины. Мех исчезает с подиумов, модных витрин, а теперь и с официальных приемов", – написал активист.

Кроме того, в организации отметили, что за четыре года ее существования активистам удалось договориться об отказе от натурального меха с Andre Tan, Bevza, Navro и несколькими десятками дизайнеров Ukrainian Fashion Week. Также UAnimals получили согласие не продавать мех от Кураж (Базар), Oh my look и Гешефт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская посетила интерактивную выставку в Киеве Ukraine WOW, захватив украинский стильным образом.

