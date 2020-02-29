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29 февраля • обновлено в 22:34
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Зеленская отказалась от изделий из натурального меха

2.6т
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Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась от изделий из натурального меха, поддержав таким образом мировые экотренды.

В достоверности указанной информации заверило Всеукраинское гуманистическое движение, которое борется за права животных, UAnimals. Сообщается, жена президента не только разбирается в моде, но и выступает в поддержку экоактивистов и представителей движения за сохранение жизни животных, демонстрируя это собственным гардеробом.

Основатель организации Александр Тодорчук заверил, что информацию распространили достоверные источники.

Елена Зеленская отказалась от меха

Елена Зеленская отказалась от меха

Zaxid media

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"Можно по-разному относиться к президенту и его жене, но на таком уровне имеем первый прецедент в истории Украины. Мех исчезает с подиумов, модных витрин, а теперь и с официальных приемов", – написал активист.

Кроме того, в организации отметили, что за четыре года ее существования активистам удалось договориться об отказе от натурального меха с Andre Tan, Bevza, Navro и несколькими десятками дизайнеров Ukrainian Fashion Week. Также UAnimals получили согласие не продавать мех от Кураж (Базар), Oh my look и Гешефт.

Первая леди отказалась от меха! Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил основатель гуманистического движения UAnimals Александр Тодорчук (@sashatodorchuk): "Сразу по нескольким достоверных источников получил информацию о том, что Елена Зеленская принципиально не носит натуральный мех. Источникам вполне доверяю. Это просто замечательная новость! Можно по-разному относиться к президенту и его жены, но на таком уровне имеем первый прецедент в истории Украины. Мех исчезает с подиумов, модных витрин, а теперь и официальных приемов. " Мы же продолжаем свое дело! За четыре года UAnimals удалось договориться об отказе от натурального меха с Andre Tan, Bevza, Navro и несколькими десятками дизайнеров Ukrainian Fashion Week. Мы получили согласие не продавать мех от Кураж (Базар), Oh my look и Гешефт. Ставьте +, если тоже не носите натуральный мех.

Публикация от UAnimals (@ uanimals.official)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская посетила интерактивную выставку в Киеве Ukraine WOW, захватив украинский стильным образом.

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
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