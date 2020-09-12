Зачем в СССР женщины носили комбинации: названа причина

В Советском Союзе многие женщины носили под одеждой комбинации. Для кого-то это была просто мода, для других эта вещь носила эстетический или практичных характер.

Свое пояснение этому дал подписчик (-ца) газеты "Аргументы и факты" в Беларуси Е. Гунько из Бреста. Заметка от читателя была опубликована в одном из номеров издания.

Как известно, комбинации из простого ситца в СССР выпускали огромными партиями. Тогда этот предмет одежды считался привычным элементом нижнего белья, а данью моде стал только после войны.

Так, в 40-50-е годы в Союзе появились шелковые комбинации, которые "не шли ни в какое сравнение с отечественными".

Хотя известны и случаи, что после войны яркие, с отливом, отделанные кружевом заграничные "комбинашки" женщины зачастую надевали вместо платья, поскольку якобы не могли поверить в то, что нижнее белье может быть настолько красивым.

В 40-50-е годы в СССР появились шелковые комбинации, которые было не сравнить с отечественными

"Тогда комбинации выполняли не только гигиеническую, но и эстетическую функцию. К примеру, если платье или блузка были выполнены из полупрозрачных тканей, комбинация защищала от назойливых мужских взглядов", – пишет автор заметки.

Это и не странно, ведь выставлять напоказ оголенные части тела, по крайней мере в 1950-х годах, в СССР точно было не принято и постыдно.

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Помимо этого, внешний вид женского нижнего белья советского производства часто оставлял желать лучшего. Поэтому комбинация, особенно импортная, компенсировала такой недостаток, прикрывая унылый бюстгальтер.

Еще, по словам автора заметки, советские женщины носили комбинации и из практических соображений. Как известно, платья или юбки из синтетических тканей подвержены электризации. Сегодня для того, чтобы избежать подобного эффекта, девушки пользуются специальными средствами-антистатиками. Однако в СССР такие было трудно достать, поэтому с "липкостью" платьев боролись с помощью комбинаций.

Комбинация, особенно импортная, компенсировала советским женщинам недостатки их обычного белья

Также гардеробы большинства советских женщин не отличались множеством единиц одежды, как и не в каждом доме была стиральная машина. Дезодоранты и другие гигиенические средства если и появлялись в магазинах, то на прилавках долго не залеживались – достать их было непросто. Поэтому, во избежание частых стирок, под платья и надевали комбинации.

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