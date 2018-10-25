Забыла снять: беременная Меган Маркл публично оконфузилась на красной дорожке

Жена британского принца Гарри. герцогиня Сассекская Меган Маркл попала в неловкую ситуацию на красной дорожке во время официального приема в королевстве Тонга.

Так, Маркл появилась в компании своего супруга во время светского мероприятия, выбрав для выхода эффектное красное платье известного бренда Pleated Floral Gown. Внимание папарацци привлекло то, что герцогиня забыла снять ярлык с наряда, пишет Daily Mail.

Накануне Меган и Гарри посетили остров Фиджи, в рамках своей поездки по странам Океании. После перелета герцогиня вышла из самолета в аэропорту Тонга в новом образе. По всей видимости, Маркл переодевалась в спешке, а ее стилисты не увидели ярлык с ценником на подоле платья.

Daily Mail

Фотографии из красной дорожки быстро распространились в сети.

Daily Mail

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга принца Гарри - 37-летняя Меган Маркл и бывшая девушка принца - 32-летняя актриса Дженна Коулман появились на публике в одинаковых платьях от британского бренда Emilia Wickstead.