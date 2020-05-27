Забудьте о них: украшения, которые делают ваш образ дешевым

Украшения – неотъемлемая часть любого образа. С их помощью можно подчеркнуть индивидуальнось и свой стиль. Однако они могут и с легкостью испортить ваш образ.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, какие украшение делают ваш образ дешевым.

Детские сережки

Слишком яркие цвета, различные цветочки и бабочки на украшениях – хороши лишь для детей. В остальных случаях следует подбирать более "взрослые" и сдержанные украшения.

pinterest.cl

Стразы

Стразы на украшениях выглядят неуместно и нелепо. Кроме того, чем больше страз – тем дешевле выглядит ваш образ. Это тот случай, когда лишний блеск лишь мешает.

justjewelry.ru

"Ювелирные" заколки для волос

Несмотря на то, что спиральные ободки и гребни для волос сейчас на пике популярность, о некоторых украшениях для волос все-таки вспоминать не нужно. Заколки со стразами и искусственным жемчугом "убьют" ваш образ.

zhurnal-lady.com

Наляпистость

Подбирая украшения под наряд, не забывайте о главном правиле: минимализм всегда в моде. Не нужно перебарщивать с драгоценностями. Хорошо, если серьги, подвеска и кольцо будут сочетаться.

tvoya-bijuteria.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван самый модный тренд в моде на босоножки 2020.

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