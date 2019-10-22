"За такое рубали головы": образ Зеленской в Японии вызвал споры в сети

Образ первой леди Украины Елены Зеленской во время приема у императора Японии Нарухито вызвал споры.

Торжественная церемония прошла 22 октября на территории императорского дворца в Токио, а в социальных сетях продолжают обсуждать наряд супруги президента.

В частности, многие раскритиковали выбор цвета. Пользователи заявили, что к императору никто не имеет права приходить в желтой одежде, что сделала первая леди.

Елена и Владимир Зеленские в Японии instagram/olenazelenska_official

"Представители иностранных делегаций никогда не одевают вещи желтого цвета на официальный прием в Японии. Потому что это или неуважение к императору, или демонстрация связей с семьей императора", – такое мнение распространили в сети.

Елена Зеленская в Японии instagram/olenazelenska_official

"На приемах у императора Японии в желтый имеют право одеваться лишь члены императорской семьи, это цвет кронпринца. Если кто-то появляется перед глазами императора в жасминовом, это смертельная обида его величия. За это раньше рубали головы на месте", – написали пользователи.

Елена Зеленская в желтом платье в Японии

"Они что, родственники императора? Почему в желтом", "На ней не платье, а мешок с плохо нашитыми латками", "Дизайнер и стилист первой Леди, явно диверсант. Ну йклмн", "Какое-то жлобство", – раскритиковали в сети.

В свою очередь, некоторые заступились за цвет платья Зеленской. В частности, в Википедии есть статья о запрещенных оттенках при дворе императора. Нельзя использовать сумаховый цвет – так как это оттенок только для верхней одежды императора Японии. До 19 века были запрещены и другие цвета, но эту традицию отменили. Потому, кроме сумахового, сейчас нельзя использовать при дворе желто-рыжий и гарденийовый.

"Гарденийовий цвет не является цветом платья зе-леди. Если смотреть по палитре, ее цвет будет близким к цвету "Tahuna Sands" (# EFEDC6). Под другим освещением – канареечным", – заступились за Зеленскую.

"Хотел тоже раскритиковать наряд первой леди Украины на торжествах в Японии — но взгляд упал на собственные стоптанные кроссовки и только что посаженное на джинсы кофейное пятно... Короче, передумал быть экспертом по высокой моде", – добавили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский тоже выбрал неожиданный образ на встречу к императору. На мероприятии президенту пришлось соблюдать дресс-код white tie, который предусматривает фрак и брюки с шелковыми или атласными лампасами, накрахмаленную белую рубашку и такого же цвета жилет, обязательно застегнутый на все три пуговицы, белый галстук-бабочку и белый нагрудный платок, лакированные черные туфли и черные носки.

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