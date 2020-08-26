Яркие бикини для мужчин удивили сеть. Фото

Канадцы Чад Саско и Тейлор Филд создали откровенный пляжный костюм для мужчин – брокини.

Как рассказали авторы изданию Esquire, наряд напоминает классический закрытый купальник, но с асимметричным кроем на одно плечо. По их словам, подобная идея пришла к ним во время походов на пляжные вечеринки. Они наткнулись на снимок рестлера в специальном костюме и придумали собственный бренд (фото смотрите ниже).

Брокини доступны в двух принтах Instagram Brokinis

Чад и Тейлор в шутку добавили, что из-за брокини люди не подходить близко к вам, поэтому не стоит переживать о социальной дистанцие. Пока доступны только два принты бикини для мужчин – с фламинго и ананасами.

В Канаде создали яркие бикини для мужчин Instagram Brokinis

Однако пользователи соцсети Instagram не оценили идею канадцев. Под публикациями на странице бренда они отметили, что это выглядит глупо и никак не добавляет серьезности мужчинами.

Канадцы создали откровенный пляжный костюм для мужчин Instagram Brokinis

"Пожалуйста, нет", "Ребята, вы убиваете меня", "Ужас и позор! Для чего купальник? Еще бы слюнявчик и в песочницу", – написали в комментариях.

Сеть не оценила бикини для мужчин Instagram Brokinis

В сети раскритиковали бикини для мужчин Instagram Brokinis

Бикини для мужчин удивили сеть Instagram Brokinis

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как выбрать женщинам купальник по типу фигуры.

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