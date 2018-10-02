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''Я Ильяс'': пышная модель-трансгендер жестко сломала ухажера на конкурсе красоты

1.1тЧитать материал на украинском

Российская модель-трансгендер формата "рlus size" из Екатеринбурга сломала ключицу парню, который чрезмерно навязчиво уделял ей знаки внимания. Инцидент случился во время конкурса красоты.

Так, 24-летняя Анжелика ранее была парнем по имени Ильяс. Она пришла на конкурс под именем Мерседес. Один из зрителей в перерыве между дефиле сделал ей вульгарное предложение, после чего пышнотелая девушка-трансгендер ударила обидчика, сообщил Telegram-канал Mash.

Одним отточенным ударом Анжелика сломала своему ухажеру ключицу, и заодно раскрыла тайну: ранее она была парнем, которого звали Ильяс. Молодой человек участвовал в российском телепроекте по похудению, где ему удалось сбросить несколько десятков килограмм.

''Я Ильяс'': пышная модель-трансгендер жестко сломала ухажера на конкурсе красоты

Модель-трансгендер Мерседес до и после смены пола

Telegram-канал Mash

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После этого Ильяс сменил пол, имя и стал моделью, выступающей под псевдонимом Мерседес. Сейчас девушка-трансгендер весит около 85 кг, а ее рост составляет 190 см.

''Я Ильяс'': пышная модель-трансгендер жестко сломала ухажера на конкурсе красоты

Модель-трансгендер Мерседес (Ильяс)

Telegram-канал Mash

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''Я Ильяс'': пышная модель-трансгендер жестко сломала ухажера на конкурсе красоты

Модель-трансгендер Мерседес (Ильяс)

Telegram-канал Mash

''Я Ильяс'': пышная модель-трансгендер жестко сломала ухажера на конкурсе красоты

Модель-трансгендер Мерседес (Ильяс)

Telegram-канал Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в истории конкурса "Мисс Вселенная", в соревновании примет участие девушка-трансгендер. Конкурсантка Анджела Понсе стала обладательницей титула "Мисс Испания", что дало ей право представлять свою страну на престижном состязании. Мероприятие состоится в ноябре на Филиппинах.

Читайте все новости по теме "курьезы" на OBOZREVATEL.

Тема
курьезы
Место
РоссияЕкатеринбург
Объекты
Модамодель
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