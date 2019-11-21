Выкиньте это! 5 видов штанов, которые давно вышли из моды

Каждые несколько лет мы видим на подиумах то, что успели сложить в самые дальние углы своих гардеробов - есть элементы, от которых обязательно следует избавиться.
Несмотря на то, что многие из этих вещей уже стали классикой - от них следует отказаться. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть какие штаны уже вышли из моды.
Джинсы-скинни
В гардеробе у каждой девушки есть джинсы-скинни, а возможно и не одни. Такая модель уже давно стала классикой, которая подходит абсолютно всем. Но, в этом сезоне от них нужно отказаться и заменить на более трендовые модели.
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Джинсы с декором
Вышивка или любой другой яркий декор на джинсах когда-то давно был очень популярным. Многие модницы делали свой образ ярким именно за счет таких штанов. Но это время уже давно прошло и в ближайшие годы этот тренд точно не вернется, поэтому лучше выбросите их.
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Кожаные леггинсы
Несмотря на то, что кожа в этом сезоне на пике своей популярности, кожаные лосины следует отложить подальше. А лучше все - убрать их из своего гардероба вовсе. Замените их на кожаные брюки.
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Рваные джинсы
Несмотря на то, что в моду возвращается эпоха 90-х, рваные джинсы остались в далеком прошлом. Возможно, в скором времени они вернуться на модный пьедестал, но сейчас их лучше не надевать.
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Подвороты
Если еще несколько лет назад все джинсы, а особенно упомянутые выше скинни дополнялись модными подворотами, которые оголяли щиколотки. Сейчас лучше этого не делать, поскольку время такого странного тренда вышло. Лучше сразу приобрести немного укороченные штаны и сочетать их с яркими носками.
pexels.com
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