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1 октября • обновлено в 14:36
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"Выглядит как голливудская звезда!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом

2.3т Читать материал на украинском

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским встретилась с голливудским актером Томом Крузом, продолжает восхищать стильными образами.

Так, она была одета в классический темно-синий костюм. А свой образ Зеленская дополнила черной сумкой-клатч. Соответствующие снимки были опубликованы в сети.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Фото из Instagram

Владимир Зеленский с супругой Еленой и Томом Крузом

Владимир Зеленский с супругой Еленой и Томом Крузом

Фото из Instagram

"Замечательный вечер понедельника в невероятной компании! Счастливые приветствовать Тома Круза в Украине", — написала Елена.

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Том Круз прибыл в Украину

Том Круз прибыл в Украину

Фото из Instagram

Отметим, что пользователи сети высоко оценили наряд жены Зеленского.

"Выглядит как голливудская звезда!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Выглядит как голливудская звезда!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Выглядит как голливудская звезда!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Выглядит как голливудская звезда!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом
"Выглядит как голливудская звезда!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская поразила пользователей своим образом, когда прибыла в США с президентом. В аэропорту ее заметили в бежевом брючном костюме. А на встрече с представителями украинской диаспоры первая леди блистала в черных классических брюках и розовом пиджаке.

Посмотреть все образы Елены Зеленской во время официальных заграничных поездок в качестве первой леди Украины можно в нашем материале по ссылке.

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Персона
Елена Зеленская
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Мир Миру
Мир Миру
У Олени веселка (що включає одяг, подорожі, фотографування) в голові :- )))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А муж дурачок позорит страну))))
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