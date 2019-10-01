"Выглядит как голливудская звезда!" Жена Зеленского восхитила сеть новым образом

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским встретилась с голливудским актером Томом Крузом, продолжает восхищать стильными образами.

Так, она была одета в классический темно-синий костюм. А свой образ Зеленская дополнила черной сумкой-клатч. Соответствующие снимки были опубликованы в сети.

Елена Зеленская Фото из Instagram

Владимир Зеленский с супругой Еленой и Томом Крузом Фото из Instagram

"Замечательный вечер понедельника в невероятной компании! Счастливые приветствовать Тома Круза в Украине", — написала Елена.

Новости Известный дизайнер из РФ вступился за жену Зеленского

Том Круз прибыл в Украину Фото из Instagram

Отметим, что пользователи сети высоко оценили наряд жены Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская поразила пользователей своим образом, когда прибыла в США с президентом. В аэропорту ее заметили в бежевом брючном костюме. А на встрече с представителями украинской диаспоры первая леди блистала в черных классических брюках и розовом пиджаке.

Посмотреть все образы Елены Зеленской во время официальных заграничных поездок в качестве первой леди Украины можно в нашем материале по ссылке.

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