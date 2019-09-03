Выглядит дешево: названа одежда, которая портит женщин

Шведская блогерша, основатель School of Affluence Анна Бей перечислила одежду, из-за которой женщины выглядят не модно, а "дешево".

По ее словам, эти топ-10 вещи не позволят выглядеть элегантно и стать частью "светского общества", передает издание The Sun.

Спортивная одежда, по мнению модного эксперта, является одной из самых больших ошибок девушек за пределами спортзала.

Ким Кардашьян в спортивной одежде instagram /kimkardashian

"Люди стали такими ленивыми. Они не хотят надевать соответствующую одежду, причесываться и выглядеть представительными. Ни одна элегантная леди не позволит себе ходить в велосипедках, если она не на тренировке", — пояснила эксперт.

Бандажное платье Бей также считает не самым лучшим выбором, так как такой наряд привлекает слишком много внимания к фигуре. Эксперт утверждает, что даже состоятельные женщины не могут позволить себе такой образ, поскольку он "удешевляет внешность".

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Кроп-топы она также внесла в список одежды, от которой стоит отказаться. Бей считает, что они выглядят по-детски и открывают низ живота, идеальностью которого могут похвастаться далеко не все.

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Мультяшные принты тоже делают образ детским и неэлегантным. "Лично я не нахожу этот тип одежды привлекательным вообще", – отметила она.

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Футболки Бей также посоветовала исключить из повседневного гардероба, особенно, если нужно идти в офис. Лучше этот элемент одежды носить дома.

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Рваные джинсы также попали в список модных ошибок. "Это выглядит дешево, это выглядит ужасно. Если это ваш стиль – хорошо. Но если вы хотите выглядеть изысканно, от рваных джинсов следует отказаться", — сказала эксперт.

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Джинсовые шорты Бей также раскритиковала, по крайней мере синего цвета. Она посоветовала девушкам, которые не могут отказаться от этого элемента одежды, поменять его на белый, который сделает образ "дороже".

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Любимые поношенные сумки. "Сумка для женщины – все. Если она выглядит потрепанной, то испортит весь образ. Как только она состарилась, нужно покупать новую", – призвала эксперт.

Моду 90-х Бей также считает "дешевой". По ее мнению, яркие колготки и чокеры портят образ, убивая всю элегантность. "Элегантная дама не будет носить такую ​​одежду, потому что она выглядит потасканной и дешевой, хотя это и очень горячая тенденция", – сказала она.

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Мятая одежда замкнула список эксперта. "Элегантные дамы не выходят из дома в мятой одежде", – добавила Бей, призвав модниц тщательно следить за вещами.

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