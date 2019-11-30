Выглядеть по-особенному: модные прически на Новый год 2020

В Новый год каждая девушка хочет выглядеть по-особенному, и красивая прическа поможет ей в этом.

Причем это касается не только обладательниц длинных волос, но и девушек с короткими и средними стрижками. OBOZREVATEL рассказывает о самых модных прическах на Новый год 2020 Белой Крысы.

Прически на Новый год 2020 для длинных волос

Девушки с длинными волосами на Новый год 2020 могут попробовать сделать такие прически как укладка "подружки серфера", голливудская волна, культовая "бабетта" в стиле Бриджит Бардо. Такие прически помогут выглядеть моложе и сделают образ романтичным.

instagram.com/luxyhair

instagram.com/natalieannehair

instagram.com/natalieannehair

instagram.com/luxyhair

instagram.com/natalieannehair

instagram.com/luxyhair

instagram.com/natalieannehair

instagram.com/luxyhair

instagram.com/natalieannehair

instagram.com/luxyhair

instagram.com/natalieannehair

instagram.com/luxyhair

Прически для волос средней длины

Для девушек, которые носят стрижки средней длины, идеальны будут прически пучок, хвост, узел и коса с бантом. С такими прическами вы будете выглядеть мило и нежно.

instagram.com/luxyhair

instagram.com/natalieannehair

instagram.com/luxyhair

instagram.com/natalieannehair

instagram.com/luxyhair

instagram.com/natalieannehair

instagram.com/luxyhair

instagram.com/natalieannehair

instagram.com/luxyhair

Прически на Новый год 2020 для коротких волос

Хорошим вариантом для девушек с короткими волосами будет, к примеру гладкая укладка с эффектом "мокрых волос". Акцент на ярких губах прекрасно дополнит образ. Также подойдут "взрыв" локонов или укладка с разноцветными прядями.

instagram.com/natalieannehair

instagram.com/luxyhair

instagram.com/natalieannehair

instagram.com/luxyhair

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