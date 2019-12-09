Выбросьте или просто сожгите: 7 немодных вещей из 2000-х, от которых нужно избавиться в 2020 году

Многие девушки хранят в своих шкафах вещи, которые висят там с 2000-х годов.

Однако сейчас в моде другие модели и фасоны, поэтому от некоторых из них лучше избавиться. OBOZREVATEL подготовил топ-7 немодных вещей, которые давно пора выбросить.

1. Пышная юбка-пачка

charmlook.ru

В сезоне 2020 длина миди и прозрачность будут по-прежнему актуальны, но слишком пышные юбки отойдут в прошлое и перестанут ассоциироваться с балетом. Надевая такую юбку, вы невербально сообщите окружающим о давности ее покупки.

2. Узкая джинсовка

wday.ru

Джинсовая куртка, которая будет в моде в 2020 году, будет существенно отличаться от той, которая висит в вашем шкафу с 2005-го. Основная разница в том, что в современных моделях другие и крой, и ткань. Джинсовки 2020 года при короткой длине имеют более широкие плечи, в стиле 80-х, а ткань в них более плотная и не такая эластичная.

3. Джинсы скинни с низкой талией

smilehappy.ru

Обтягивающие джинсы с низкой посадкой вошли в моду довольно давно и задержались в тренде благодаря сочетанию комфорта и сексуальности. Тем не менее мода продолжает меняться и сегодня в тренде совсем другие модели, такие, как, к примеру, Mom или "бананы".

4. Балетки-тапочки с круглым носом

rozetka.com.ua

Балетки с круглым носом выглядят не только не современно – они не прибавляют женственности и вдобавок уродуют стопу. Хорошей альтернативой будут туфли с острым носом на низком каблуке, или даже просто кеды или кроссовки.

5. Туфли на платформе

LiveInternet

Привет из 2000-х, туфли на платформе, возможно, кому-то по-прежнему кажутся сексуальными, однако в моде уже совершенно другие методы соблазнения. Туфли на платформе лучше выбросьте, а вместо них купите лодочки. Идеальный вариант – красные или розовые.

6. Красная подошва

smilehappy.ru

Сапоги, туфли на платформе или лодочки с красной подошвой, как известно, являются имитацией фирменной обуви Christian Louboutin. Особенно вульгарно смотрится сочетание такой подошвы с искусственной лаковой кожей.

7. Болеро из трикотажа

charmlook.ru

Когда-то трикотажные болеро были на пике моды, однако сегодня они являются антитрендом, даже если их надеть в качестве дополнения к открытому вечернему платью. Еще один момент – болеро визуально расширяют плечи и смещают анатомическую линию талии. Отличной альтернативой будет платье с рукавом, а съемные куцые болеро лучше пустите на тряпки.

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