Выбросьте это! Вещи, которые вышли из моды весной 2020 года

Мода быстротечна, а значит многие вещи теряют свою актуальность. Так, полюбившиеся всем велосипедки, поясные сумки и узкие очки весной 2020 года следует выбросить.

Вместе с этими вещами отказаться следует и от джинсов скинни, пишет Cosmopolitan.

pexels.com

Скинни

В этом сезоне в моде широкие брюки и джинсы. Облегающие эластичные брюки из денима следует забыть, выбросить или отложить в самый дальний уголок шкафа.

pexels.com

Узкие очки

Темные очки в узкой оправе выглядели эффектно, но весной 2020 года на смену им пришли оправы, закрывающие чуть ли не половину лица.

pexels.com

Шорты-велосипедки

Самый странный модный тренд прошедшего десятилетия покидает модные показы. На смену велосипедкам пришли удобные и универсальные бермуды, которые подходят и для отпуска, и для того, чтобы ходить в них на работу.

Спортивные поясные сумки

Сумки на поясе по‑прежнему в моде, но теперь это миниатюрные копии классических моделей. И чаще всего они имеют жесткую форму.

pexels.com

Уродливые кроссовки

Тренд на ugly sneakers потихоньку сходит на нет. Этой весной стоит выбирать спокойные модели без массивной платформы и кричащих оттенков.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие топ-4 модные ошибки выдают в вас провинциалку.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!