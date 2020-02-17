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17 февраля • обновлено в 16:16
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Выбросьте это! Вещи, которые вышли из моды весной 2020 года

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Мода быстротечна, а значит многие вещи теряют свою актуальность. Так, полюбившиеся всем велосипедки, поясные сумки и узкие очки весной 2020 года следует выбросить.

Вместе с этими вещами отказаться следует и от джинсов скинни, пишет Cosmopolitan.

Выбросьте это! Вещи, которые вышли из моды весной 2020 года

pexels.com

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Скинни

В этом сезоне в моде широкие брюки и джинсы. Облегающие эластичные брюки из денима следует забыть, выбросить или отложить в самый дальний уголок шкафа.

Выбросьте это! Вещи, которые вышли из моды весной 2020 года

pexels.com

Узкие очки

Темные очки в узкой оправе выглядели эффектно, но весной 2020 года на смену им пришли оправы, закрывающие чуть ли не половину лица.

Выбросьте это! Вещи, которые вышли из моды весной 2020 года

pexels.com

Шорты-велосипедки

Самый странный модный тренд прошедшего десятилетия покидает модные показы. На смену велосипедкам пришли удобные и универсальные бермуды, которые подходят и для отпуска, и для того, чтобы ходить в них на работу.

Выбросьте это! Вещи, которые вышли из моды весной 2020 года

Спортивные поясные сумки

Сумки на поясе по‑прежнему в моде, но теперь это миниатюрные копии классических моделей. И чаще всего они имеют жесткую форму.

Выбросьте это! Вещи, которые вышли из моды весной 2020 года

pexels.com

Уродливые кроссовки

Тренд на ugly sneakers потихоньку сходит на нет. Этой весной стоит выбирать спокойные модели без массивной платформы и кричащих оттенков.

Выбросьте это! Вещи, которые вышли из моды весной 2020 года

pexels.com

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Автор
Мария Дидык
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