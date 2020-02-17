Выбросьте это! Вещи, которые вышли из моды весной 2020 года

Мода быстротечна, а значит многие вещи теряют свою актуальность. Так, полюбившиеся всем велосипедки, поясные сумки и узкие очки весной 2020 года следует выбросить.
Вместе с этими вещами отказаться следует и от джинсов скинни, пишет Cosmopolitan.
pexels.com
Скинни
В этом сезоне в моде широкие брюки и джинсы. Облегающие эластичные брюки из денима следует забыть, выбросить или отложить в самый дальний уголок шкафа.
pexels.com
Узкие очки
Темные очки в узкой оправе выглядели эффектно, но весной 2020 года на смену им пришли оправы, закрывающие чуть ли не половину лица.
pexels.com
Шорты-велосипедки
Самый странный модный тренд прошедшего десятилетия покидает модные показы. На смену велосипедкам пришли удобные и универсальные бермуды, которые подходят и для отпуска, и для того, чтобы ходить в них на работу.
Спортивные поясные сумки
Сумки на поясе по‑прежнему в моде, но теперь это миниатюрные копии классических моделей. И чаще всего они имеют жесткую форму.
pexels.com
Уродливые кроссовки
Тренд на ugly sneakers потихоньку сходит на нет. Этой весной стоит выбирать спокойные модели без массивной платформы и кричащих оттенков.
pexels.com
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