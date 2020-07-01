Выбросьте это! Вещи, которые вышли из моды летом 2020 года

Чтобы выглядеть стильно летом 2020 года, нужно не только быть в курсе модных тенденций, но и четко знать, что является антитрендом.

О том, какая одежда и аксессуары давно вышли из моды и делают ваш образ безвкусным, пишет Elle.

Прозрачные сумки

Пластиковые сумки, содержимое которых выставлено на всеобщее обозрение, остались мимолетным трендом. Дизайнеры советуют летом 2020 года обратить внимание на массивные модели необычной формы.

elle.ru

Велосипедки

Еще недавно велосипедки были настоящим трендом. Однако их время уже прошло. Если у вас в гардеробе еще осталась данная модель, то лучше замените ее бермудами. А велосипедки надевайте исключительно для занятий спортом.

wildberries.ru

Топы в бельевом стиле

Шелковые и атласные майки в будуарном стиле дизайнеры советуют отложить на дальнюю полку. Ведь они давно вышли из моды и смотрятся нелепо. Заменить эти модели, по словам экспертов, лучше трикотажными топами или вязаными бра.

elle.ru

Виниловые леггинсы

В список антитрендов отправляются и виниловые леггинсы. Эта тенденция давно уже стала немодной и эти леггинсы нужно выбросить из гардероба. Дизайнеры советуют летом 2020 года присмотреться к широким мамсам или брюкам палаццо.

promoda.com.ua

"Уродливые" кроссовки

Тренд на уродливую обувь задал модный дом Balenciaga, однако сейчас он уже не актуален. Поэтому данную модель этим летом лучше заменить на более классические и нейтральные кроссовки в стиле 70-х.

shoppingschool.ru

Жемчужные заколки

Также летом 2020 года антитрендом являются жемчужные заколки. Дизайнеры советуют модницам в этом сезоне носить массивные серьги и банданы.

elle.ru

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