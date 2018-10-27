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/Мода

Выбрана культовая одежда последних 50 лет

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Британский ретейлер Peter Hahn провел опрос среди жительниц Великобритании и составил список самой культовой одежды последних 50 лет. Его опубликовало издание The Sun.

В исследовании приняли участие две тысячи респонденток. В результате самой любимой вещью в гардеробе британок оказалась мини-юбка, которая, по их мнению, стала символом "молодости и бунтарства 1960 годов". За нее проголосовали 55% женщин.

Выбрана культовая одежда последних 50 лет
Новости
В моду вернулись культовые джинсы 2000-х

На второе место попали классические джинсы американского бренда Levi's 501 (42% голосов), на третье — кожаные ботинки британского производителя обуви Dr Martens (37%).

Выбрана культовая одежда последних 50 лет
Выбрана культовая одежда последних 50 лет

За ними последовала классическая джинсовая куртка. Ее выбрали 34% опрошенных.

Выбрана культовая одежда последних 50 лет

На пятом месте оказались сапоги до колена (33%), на шестом — юбка-карандаш (30%).

Выбрана культовая одежда последних 50 лет
Выбрана культовая одежда последних 50 лет

Завершающими в списке стали платье длины макси, обтягивающие джинсы скинни, байкерская куртка-косуха и расклешенные джинсы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пока модные журналы детально рассказывают про тренды, тему антитрендов затрагивают, в основном, только видеоблогеры. Стилист составила подборку антитрендов этой осени.

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