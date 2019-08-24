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Вся в белом: Зеленская впечатлила образом на торжественных мероприятиях ко Дню Независимости

2.6т Читать материал на украинском

Супруга президента Владимира Зеленского Елена посетила торжественные мероприятия в честь Дня Независимости Украины в белоснежном наряде.

Первая леди приковала внимание сдержанным и в то же время женственным образом: белое приталенное платье-миди с рукавом на три четверти и серые лодочки (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В дополнение Зеленская повесила желто-синюю ленточку на грудь и выбрала сережки-гвоздики. А образ дополнила аккуратной укладкой на бок.

Елена Зеленская посетила мероприятие в белом платье

Елена Зеленская посетила мероприятие в белом платье

Кадр из видео

В сети уже появились первые отзывы о сдержанном наряде первой леди Украины. Пользователи остались довольны ее образом.

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Публикация от Владимир и Елена Зеленские (@zecoffee_)

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно первая леди появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

На встречув с с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху Зеленская выбрала белый элегантный наряд, который высоко оценили в сети.

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Тема
День Независимости
Персоны
Елена Зеленская Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Мода
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