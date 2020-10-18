Всемирный день галстука: 5 интересных фактов из истории аксессуара

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Мода
1,6 т.
День галстука отмечается 18 октября

Всемирный день галстука принято отмечать ежегодно 18 октября. В 2020 году эта дата выпадает на воскресенье.

Хотя праздник галстука не имеет официального статуса, с каждым годом он завоевывает все большую популярность в разных странах. О самых интересных фактах из истории этого яркого аксессуара читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Интересные факты о галстуке

  • Считается, что галстук был изобретен в Хорватии. В 17 столетии солдаты этой страны носили его как шейный платок. Однажды представителей хорватской армии пригласили ко двору короля Франции – за мужество и доблесть в Тридцатилетней войне – и Людовик XIV заприметил и ввел в моду этот элемент одежды.

Во Франции галстуки ввел в моду король Людовик XIV

  • Во французском языке галстук получил название cravat (от французского "хорват"). В русском же языке слово "галстук" произошло от голландского или немецкого варианта Halstuch.

  • Петр I специальным указом запрещал утираться и сморкаться в галстук. Таким способом он хотел воспитать любовь к галстукам в России.

Петр I запретил утираться и сморкаться в галстук

  • В Европе три страны относятся к празднованию Дню галстука с особым уважением: это Англия, Франция и Хорватия. Причем в последней праздник с 2003 года отмечается на национальном уровне.

  • Самый дорогой в мире галстук был сшит в Индии в студии дизайна Satya Paul Design Studio. Он украшен 271 алмазом и 150 граммами золота, его цена – 220 тысяч долларов.

Самый дорогой в мире галстук был сшит в Индии в студии дизайна Satya Paul Design Studio

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