Всемирно известная секс-бомба соблазнила гостей модного мероприятия: откровенное фото

Одна из самых популярных моделей мира Алессандра Амбросио, которая является бывшим "ангелом" Victoria`s Secret, сверкнула на красной дорожке в роскошном образе.
Соответствующими снимками звезда поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram, взволновав шикарным телом.
Для посещения ежегодной церемонии "Человек года", организованную журналом GQ в ОАЭ, модель примерила откровенный наряд: черное вечернее платье на одно плечо с разрезом до бедра.
Алессандра Амбросио с глубоким декольте
instagram/alessandraambrosio
В этом наряде можно было до деталей рассмотреть роскошную фигуру звезды, тонкую талию и пышный бюст. Что примечательно, Амбросио посетила мероприятие не как гостья: она получила награду в номинации "Модная икона". Внимание гостей и участников было приковано к роскошной модели.
Алессандра Амбросио победила в номинации "Модная икона"
instagram/alessandraambrosio
Алекссандра Амбросио в платье с вырезом до бедра
instagram/alessandraambrosio
Алекссандра Амбросио в откровенном платье
instagram/alessandraambrosio
Амбросио показала стройное бедро
instagram/alessandraambrosio
Стройная Алессандра Амбросио в роскошном платье
instagram/alessandraambrosio
Алекссандра Амбросио показала стройные ноги
instagram/alessandraambrosio
Алекссандра Амбросио в роскошном платье получила награду
instagram/alessandraambrosio
Алессандра Амбросио
instagram/alessandraambrosio
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Амбросио заняла второе место в списке лучших моделей для рекламы купальников по версии британского бренда нижнего белья Bluebella.
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