Всемирно известная секс-бомба соблазнила гостей модного мероприятия: откровенное фото

Одна из самых популярных моделей мира Алессандра Амбросио, которая является бывшим "ангелом" Victoria`s Secret, сверкнула на красной дорожке в роскошном образе.

Соответствующими снимками звезда поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram, взволновав шикарным телом.

Для посещения ежегодной церемонии "Человек года", организованную журналом GQ в ОАЭ, модель примерила откровенный наряд: черное вечернее платье на одно плечо с разрезом до бедра.

Алессандра Амбросио с глубоким декольте instagram/alessandraambrosio

В этом наряде можно было до деталей рассмотреть роскошную фигуру звезды, тонкую талию и пышный бюст. Что примечательно, Амбросио посетила мероприятие не как гостья: она получила награду в номинации "Модная икона". Внимание гостей и участников было приковано к роскошной модели.

Алессандра Амбросио победила в номинации "Модная икона" instagram/alessandraambrosio

Алекссандра Амбросио в платье с вырезом до бедра instagram/alessandraambrosio

Алекссандра Амбросио в откровенном платье instagram/alessandraambrosio

Амбросио показала стройное бедро instagram/alessandraambrosio

Стройная Алессандра Амбросио в роскошном платье instagram/alessandraambrosio

Алекссандра Амбросио показала стройные ноги instagram/alessandraambrosio

Алекссандра Амбросио в роскошном платье получила награду instagram/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио instagram/alessandraambrosio

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Амбросио заняла второе место в списке лучших моделей для рекламы купальников по версии британского бренда нижнего белья Bluebella.

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