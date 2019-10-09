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10 октября • обновлено в 05:09
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Всемирно известная секс-бомба соблазнила гостей модного мероприятия: откровенное фото

1.5т Читать материал на украинском

Одна из самых популярных моделей мира Алессандра Амбросио, которая является бывшим "ангелом" Victoria`s Secret, сверкнула на красной дорожке в роскошном образе.

Соответствующими снимками звезда поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram, взволновав шикарным телом.

Для посещения ежегодной церемонии "Человек года", организованную журналом GQ в ОАЭ, модель примерила откровенный наряд: черное вечернее платье на одно плечо с разрезом до бедра.

Алессандра Амбросио с глубоким декольте

Алессандра Амбросио с глубоким декольте

instagram/alessandraambrosio

Новости
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В этом наряде можно было до деталей рассмотреть роскошную фигуру звезды, тонкую талию и пышный бюст. Что примечательно, Амбросио посетила мероприятие не как гостья: она получила награду в номинации "Модная икона". Внимание гостей и участников было приковано к роскошной модели.

Алессандра Амбросио победила в номинации

Алессандра Амбросио победила в номинации "Модная икона"

instagram/alessandraambrosio

Алекссандра Амбросио в платье с вырезом до бедра

Алекссандра Амбросио в платье с вырезом до бедра

instagram/alessandraambrosio

Алекссандра Амбросио в откровенном платье

Алекссандра Амбросио в откровенном платье

instagram/alessandraambrosio

Амбросио показала стройное бедро

Амбросио показала стройное бедро

instagram/alessandraambrosio

Стройная Алессандра Амбросио в роскошном платье

Стройная Алессандра Амбросио в роскошном платье

instagram/alessandraambrosio

Алекссандра Амбросио показала стройные ноги

Алекссандра Амбросио показала стройные ноги

instagram/alessandraambrosio

Алекссандра Амбросио в роскошном платье получила награду

Алекссандра Амбросио в роскошном платье получила награду

instagram/alessandraambrosio

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

instagram/alessandraambrosio

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Амбросио заняла второе место в списке лучших моделей для рекламы купальников по версии британского бренда нижнего белья Bluebella.

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Персона
Алессандра Амбросио
Теги
Мода модель Красота
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