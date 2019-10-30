Всегда в тренде: как носить кожаные вещи в офис

Кожа – один из главных модных трендов сезона осень-зима 2019-2020, а изделия из этого материала можно найти практически в каждом магазине.
Эксперты утверждают, что не стоит стесняться и отказываться от такой одежды, выходя на работу в офис, ведь лук с таким элементом одежды может выглядеть стильно и строго. Как носить кожу, сообщает издание Marie Claire.
Как носить кожаные вещи в офис – фото
Юбка из кожи – с чем носить в офис
Юбка-плиссе из кожи - фото
zara.com - Pinterest
По словам модных экспертов, юбку-плиссе формата миди лучше всего носить с удлиненным твидовым жакетом и шелковой блузой. В офис лучше всего выбрать винные оттенки бордо и божоле, цвет жженой карамели, зеленую приглушенную гамму, а также неви и индиго. А от кожаной юбки-карандаш стоит отказаться для выхода на работу.
Кожаные брюки – с чем носить
Кожаные брюки в офис
Tom Ford осень-зима 2019/2020
Хороший вариант для офиса – бананы с высокой посадкой или укороченные брюки, чуть свободные в бедрах и сужающиеся книзу. Сочетать лучше с жакетом из сухого твида, мягкой блузой или водолазкой. При выборе классической рубашки нужно дополнить джемпером из фактурной вязки. От скинни на работе лучше отказаться.
Платье из кожи – как носить в офис
Платье из кожи
Fendi
Чтобы не выглядеть скучно, лучше выбрать модель с расклешенной юбкой-миди. От облегающих выше колена и без рукавов стоит отказаться. Образ дополнить высокими сапогами со свободным голенищем или ботильонами в викторианском стиле на небольшом каблуке.
Рубашка из кожи – с чем носить на работу
Рубашка из кожи
Carmen March (farfetch.com)
При выходе в офис лучше дополнить водолазкой и классическими прямыми брюками. На собеседование выбор такого элемента одежды строго запрещен.
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