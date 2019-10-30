Всегда в тренде: как носить кожаные вещи в офис

Кожа – один из главных модных трендов сезона осень-зима 2019-2020, а изделия из этого материала можно найти практически в каждом магазине.

Эксперты утверждают, что не стоит стесняться и отказываться от такой одежды, выходя на работу в офис, ведь лук с таким элементом одежды может выглядеть стильно и строго. Как носить кожу, сообщает издание Marie Claire.

Как носить кожаные вещи в офис – фото

Юбка из кожи – с чем носить в офис

Юбка-плиссе из кожи - фото zara.com - Pinterest

По словам модных экспертов, юбку-плиссе формата миди лучше всего носить с удлиненным твидовым жакетом и шелковой блузой. В офис лучше всего выбрать винные оттенки бордо и божоле, цвет жженой карамели, зеленую приглушенную гамму, а также неви и индиго. А от кожаной юбки-карандаш стоит отказаться для выхода на работу.

Кожаные брюки – с чем носить

Кожаные брюки в офис Tom Ford осень-зима 2019/2020

Хороший вариант для офиса – бананы с высокой посадкой или укороченные брюки, чуть свободные в бедрах и сужающиеся книзу. Сочетать лучше с жакетом из сухого твида, мягкой блузой или водолазкой. При выборе классической рубашки нужно дополнить джемпером из фактурной вязки. От скинни на работе лучше отказаться.

Платье из кожи – как носить в офис

Платье из кожи Fendi

Чтобы не выглядеть скучно, лучше выбрать модель с расклешенной юбкой-миди. От облегающих выше колена и без рукавов стоит отказаться. Образ дополнить высокими сапогами со свободным голенищем или ботильонами в викторианском стиле на небольшом каблуке.

Рубашка из кожи – с чем носить на работу

Рубашка из кожи Carmen March (farfetch.com)

При выходе в офис лучше дополнить водолазкой и классическими прямыми брюками. На собеседование выбор такого элемента одежды строго запрещен.

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