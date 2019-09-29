Все вывалится? Мир начал сходить с ума из-за нового тренда на сумки

В моду вошел новый и весьма нестандартный аксессуар – дырявые сумки, которые больше напоминают украшения в виде сыра, чем предмет первой необходимости.

Соответствующую новинку продемонстрировал дизайнер известного бренда Off-White на Неделе моды в Париже, передает People.

По словам главы компании – Вирджил Абло, ему хотелось бросить вызов стандартному представлению о сумках. И это ему действительно удалось.

Off-White – сумка с дырками instagram/off____white

Необычная новинка представляет собой нестандартной формы вещь, имеющая одну большую дыру в нижнем углу, одну маленькую – в противоположном верхнем. И в такую сумку действительно положить кошелек, особенно в метро или любом общественном транспорте, было бы экстримом.

Off-White продвигает сумки с дырками instagram/off____white

Новый тренд – сумка с дырками от Off-White instagram/off____white

Off-White – новый тренд на сумки instagram/off____white

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что лидирующую позицию среди принтов сезона осень-зима 2019/2020 занимает клетка.

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