Время утепляться: топ-7 оригинальных способов носить шарф этой осенью

Шарф является не только теплым атрибутом осени и зимы, но и аксессуаром, который украшает любой модный образ.

Существует огромное множество способов, как носить платок, чтобы не выглядеть посредственно. Глянец Harpers Bazaar предложил топ-7 способов повязать шарф этой осенью.

Бандо топ

Бандо топ harpersbazaar

Этот вариант вряд ли можно назвать теплым, зато он придаст образу неповторимость. Нужно положить шарф на пол, сложить треугольником, острый угол сложить к прямой линии, чтобы получилась трапеция. Обвязать на груди, сделав бантик спереди.

Акцент на сумке

Акцент на сумке harpersbazaar

Обмотать платок вокруг ручки на сумке, связать лишние концы в бантик или узел. Сумка получила новый образ.

Украсить запястье

Шарф на запястье harpersbazaar

Сложить шарф в треугольник, скрутить в тонкую полоску, обернуть запястья и закрепить с помощью узла.

Классическая бандана

Бандана harpersbazaar

Собрать волосы в низкий пучок или оставить их распущенными. Платок сложить в треугольник, завязать концы в узел на затылке.

Стиль-скаут

Шарф на шее, как у скаута harpersbazaar

Обернуть шелковый шарф вокруг шеи в два оборота и свободно связать в узел.

Колье

Шарф, как колье harpersbazaar

Сложить шелковый шарф в треугольник, затем сделать из него тонкую полоску, обернуть вокруг шеи, скрестив концы сзади, и завязать нежный узел под подбородком.

Ретро тюрбан

Ретро тюрбан harpersbazaar

Сложить шарф пополам, чтобы создать треугольник, накинуть его на голову, скрестить два конца под подбородком и завязать узел сзади. Лучше всего подойдет шелковый шарф большого размера.

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