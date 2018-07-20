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"Время не жалеет..." Постаревшую Лорак отчитали за вульгарный образ

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Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая около года назад переехала жить в Москву, удивила фанатов неудачным фото в облегающем кожаном костюме.

Так, артистка выбрала столь противоречивый образ для выступления на масштабном концерте в Юрмале (Латвия). Снимок был опубликован на странице артистки в Instagram.

Фанаты отметили, что наряд является неуместным, а макияж, который сделали певице ее визажисты, старит артистку.

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К тому же, Лорак уличили в том, что она выглядит слишком неестественно, в особенности ее губы. Фанаты отметили, что, скорее всего, артистка обращалась за помощью к пластическим хирургам, которые неудачно "накачали" ей губы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях украинская певица Ани Лорак удивила фанатов неудачным фото в вечернем платье.

Персона
Ани Лорак
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