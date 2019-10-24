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24 октября • обновлено в 15:07
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Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

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В большинстве случаев "японский стиль" у многих ассоциируется с яркими подростковыми и иногда фриковатыми образами. Но в реальности все выглядит совершенно иначе.

Японки предпочитают лаконичную и достаточно сдержанную одежду, которая подчеркивает их женственность, пишет "Модный блог".

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле
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Первое, что бросается в глаза — свободная одежда с прямыми линиями. Платья часто не приталенные, брюки — широкие и свободные. Много вариантов кюлотов.

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Интересные предложения по комбинациям одежды. Некоторые варианты имеют очень неожиданные решения.

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Многослойность в почете. Очень много вариантов с наслоением одежды, часто используются жилеты, рубашки под свитер.

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Почти всегда — средний и низкий каблук.

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Много цветочных мотивов, которые кажутся "узнаваемо-японскими".

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

fashionblog.com.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, этой той осенью дизайнеры со всего мира радуют своими коллекциями девушек с абсолютно разными вкусами. В тренды выбились вещи, как минималистичные и сдержанные, так и яркие и необычные.

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