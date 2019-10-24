Восточная лаконичность: модные осенние образы в японском стиле

В большинстве случаев "японский стиль" у многих ассоциируется с яркими подростковыми и иногда фриковатыми образами. Но в реальности все выглядит совершенно иначе.
Японки предпочитают лаконичную и достаточно сдержанную одежду, которая подчеркивает их женственность, пишет "Модный блог".
Первое, что бросается в глаза — свободная одежда с прямыми линиями. Платья часто не приталенные, брюки — широкие и свободные. Много вариантов кюлотов.
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
Интересные предложения по комбинациям одежды. Некоторые варианты имеют очень неожиданные решения.
fashionblog.com.ua
Многослойность в почете. Очень много вариантов с наслоением одежды, часто используются жилеты, рубашки под свитер.
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
Почти всегда — средний и низкий каблук.
fashionblog.com.ua
Много цветочных мотивов, которые кажутся "узнаваемо-японскими".
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
fashionblog.com.ua
Как ранее писал OBOZREVATEL, этой той осенью дизайнеры со всего мира радуют своими коллекциями девушек с абсолютно разными вкусами. В тренды выбились вещи, как минималистичные и сдержанные, так и яркие и необычные.
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