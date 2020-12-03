Во Франции состоялся показ новой коллекции Chanel Métiers d'Art с единственным зрителем в зале

В замке Шенонсо (Франция) состоялся показ новой коллекции модного дома Chanel – Métiers d’art. Так, единственным гостем в зале была актриса Кристен Стюарт – другие не попали на шоу из-за пандемии коронавируса.

Сам перформанс был записан 1 декабря, а зрители увидели его 3-го числа в онлайн-формате на сайте модного дома. На показе модели дефилировали в одежде, созданной в стиле эпохи Возрождения (чтобы просмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

Кристен Стюарт на показе Chanel Métiers d’art скриншот с видео

Кристен Стюарт была единственным гостем на показе Chanel Métiers d’art скриншот с видео

Отметим, что в новой коллекции Chanel преобладали темные и пастельные оттенки. Однако не обошлось и без яркой одежды – в синих и оранжевых цветах. Многие образы были выполнены из самой знаковой для модного дома ткани – твида.

Chanel представил новую коллекцию Métiers d’art chanel.com

Chanel представил новую коллекцию Métiers d’art chanel.com

Chanel представил новую коллекцию Métiers d’art chanel.com

Chanel представил новую коллекцию Métiers d’art chanel.com

Chanel представил новую коллекцию Métiers d’art chanel.com

В сентябре в Chanel объявили о своих планах провести шоу с приглашенными гостями, но уточнив, что будут принимать решение исходя из ситуации, связанной с пандемией. Но поскольку во Франции вступил в силу второй локдаун, чтобы остановить распространение COVID-19, модный дом принял решение провести онлайн-презентацию.

Chanel представил новую коллекцию Métiers d’art chanel.com

Chanel представил новую коллекцию Métiers d’art chanel.com

Chanel представил новую коллекцию Métiers d’art chanel.com

Chanel представил новую коллекцию Métiers d’art chanel.com

Chanel представил новую коллекцию Métiers d’art chanel.com

Chanel представил новую коллекцию Métiers d’art chanel.com

Chanel Métiers d'Art – это ежегодные шоу Chanel, с помощью которых бренд отдает дань почтения артизанальным мастерским и ручному труду. Каждый год марка устраивает эти показы в самых разных местах по всему миру.

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