Виртуальная одежда и бодипозитив: странные модные тренды на 2020 год

2020 год - станет очень необычным в мире моды. Так, дизайнеры придумали множество необычных модных решений, которые смогут по-настоящему удивить.

О самых странных и необычных трендах пишет "Рамблер".

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Виртуальная одежда

Директор британского коммуникационного агентства Мортен Грубак вместе с местным брендом одежды придумал совместную коллекцию на основе компьютерной графики. Технология заключается в том, что заказчик присылает свое фото компании и оплачивает стоимость виртуального аутфита. А взамен получает обработанный компьютером снимок, на котором блистает в трендовом наряде.

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Эко-текстиль

Весной 2019 Уиллоу Смит, дочь известного голливудского актера, вместе с популярным брендом спортивной одежды выпустила модель кроссовок, созданных из переработанного пластика. Вслед за кроссовками предприимчивые бренды стали выпускать купальники из переработанного пластика, сумки и многие другие товары.

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Бодипозитив

Психологи всеми силами поддерживают тренд грядущего года — рекламные кампании брендов, направленные на принятие людьми своего тела. Зарубежные ритейлеры публикуют кампейны с полными моделями, одетыми в обтягивающие лосины, и худыми девушками, надевающими экстремально объемные куртки и свободные джинсы. Тренд 2020 года: человек может носить все, что хочет.

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Кричащие надписи

В этом сезоне дизайнеры старались выпускать футболки и свитшоты со смешными или лирическими надписями, например, строчками из стихов. В следующем году надписи будут намного смелее — можно ожидать бранные слова, выражение политических взглядов или публичный протест в форме завуалированных высказываний.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 7 зимних вещах, которые должны быть в шкафу у каждой девушки. Зимой гардероб требует особой заботы и внимания, поскольку в нем должны быть не только красивые вещи, но и теплые и практичные.

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